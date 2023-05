Immigrazione, Schlein "Distruggere accoglienza diffusa è inumano"

FIRENZE (ITALPRESS) -"Saremo qui a difendere anche l'idea, se ne discute in questi giorni, che distruggere l'accoglienza diffusa a favore di grandi concentrazioni di persone non è solo inumano ma impedisce alle nostre amministrazioni una gestione efficace e lungimirante dell'accoglienza". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo quest'oggi ad un'iniziativa della Filcams Cgil in svolgimento a Firenze.(ITALPRESS).

03-Mag-23 13:01