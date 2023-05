Scendendo in campo in Benevento-Parma, Kamil Glik ha tagliato un traguardo prestigioso: il polacco è infatti arrivato a quota 600 gare in carriera. Il maggior numero di partite le ha giocate con la maglia del Torino.

