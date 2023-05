Enel: Starace, ‘risultati confermano solidità modello business, confermata guidance’

(Adnkronos) – “Gli eccellenti risultati raggiunti da Enel nel primo trimestre 2023 confermano ulteriormente la solidità del nostro modello di business integrato che ha permesso al Gruppo di affrontare con successo un inizio di decennio altamente sfidante”. Lo sottolinea il CEO Francesco Starace commentando i risultati dei primi tre mesi del’anno approvati dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A.

“Abbiamo realizzato – spiega – significativi progressi nell’esecuzione del nostro piano di riposizionamento su Italia e altre geografie core, superando già la metà del target di 21 miliardi di euro di dismissioni annunciato in occasione della presentazione del Piano Strategico 2023-2025”.

Per Starace “le ottime performance operative e finanziarie realizzate da Enel nel trimestre forniscono una chiara visibilità sul resto dell’anno, permettendoci di confermare già da ora le guidance per il 2023 su EBITDA ordinario, Utile netto ordinario e indebitamento netto fornite ai mercati finanziari.”