Dl Lavoro, Bottoni (consulenti tributari): “Cuneo fiscale inverte rotta, non è giudizio politico ma tecnico”

Roma, 3 mag. (Labitalia) – “Sul dl Lavoro e, in maniera specifica, sul cuneo fiscale, siamo soddisfatti, anche perché si tratta di tematiche per le quali l’Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari, si è battuta nel corso degli anni, con azioni e proposte concrete nelle varie audizioni delle commissioni Finanze e Tesoro”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia il presidente Ancot, Celestino Bottoni.

“Nel momento in cui l’inflazione – sottolinea – erode il potere d’acquisto dei cittadini, qualsiasi provvedimento che lo incrementi è positivo. Consideriamo questa un’inversione di rotta: non è un giudizio politico, è un rilievo tecnico, aumenta la liquidità”.

“Speriamo che la manovra sia in futuro rifinanziata e che questo sia l’inizio di una politica fiscale che non tagli solo il cuneo fiscale ma anche le imposte”, conclude.