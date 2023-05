Calcio: crisi tra Messi e Psg, in quota probabile il suo approdo nel campionato arabo

Roma, 3 mag (Adnkronos) – Prima vera crisi tra Lionel Messi e il Paris Saint Germain. La toccata e fuga in Arabia Saudita per l’evento di uno sponsor ha provocato la sospensione dell’argentino, che rimarrà lontano dal campo e senza stipendio per due settimane. Una scelta che potrebbe avere conseguenze sulla permanenza del campione del mondo in Francia. Gli analisti di Snai, riporta Agipronews, scommettono così sul futuro di Messi: in pole c’è proprio il campionato arabo, opzione offerta a 1,50, mentre il ritorno al Barcellona dopo appena due stagioni si gioca a 3,50; l’approdo in MLS (Nord America) paga 5 volte la posta, ma attenzione anche all’Italia: l’Inter è vista a 50, con Napoli, Milan, Roma e Juventus a 250. Un prolungamento dell’esperienza al Psg, invece, si gioca a 2,50.