Basket: playoff Nba, Miami è senza Butler e New York vince 111-105 e pareggia la serie sull’1-1

New York, 3 mag. – (Adnkronos) – I New York Knick battono 111-105 i Miami Heat e pareggiano sull’1-1 la serie di semifinale della Eastern Conference Nba. In campo non c’è Jimmy Butler, alle prese con i postumi della distorsione alla caviglia subita in gara-1, ma i Knicks sono comunque pari all’inizio dell’ultimo quarto contro i combattivi Heat. Serve un parziale da 35-28 rimontando da -6 negli ultimi 12 minuti per trovare il pareggio nella serie, ringraziando un gioco da quattro punti di Jalen Brunson. Il leader dei Knicks gioca un brutto primo tempo da 7 punti e 1/6 al tiro e sembra anche lui alle prese con un problema alla caviglia che lo limita moltissimo, ma si scrolla di dosso le difficoltà nel momento più importante per pareggiare a quota 93, segnando poi un’altra volta dall’arco per dare 5 punti di vantaggio ai suoi. Sono 30 i suoi punti alla fine (23 nel solo secondo tempo con 9/13 al tiro) chiudendo con 6/10 dalla lunga distanza.

Al rientro in campo dopo aver saltato gara-1, anche Julius Randle dà il suo contributo alla causa chiudendo con 25 punti, 12 rimbalzi e 8 assist con 8/18 al tiro, 3/9 dalla lunga distanza e 6/6 ai liberi. Si fa trovare pronto anche RJ Barrett con 24 punti (5/9 da tre) e Josh Hart non va lontano da una tripla doppia con 14 punti, 11 rimbalzi e 9 assist, trovando una vittoria che proprio non poteva sfuggire dopo aver perso gara-1. Gli Heat devono essere comunque ottimisti per il prosieguo della serie, essendo riusciti a portare la gara punto a punto nel finale pur senza avere Butler a disposizione. Caleb Martin ne ha fatto le veci chiudendo come miglior realizzatore di squadra a quota 22 punti, seguito dai 21 di Gabe Vincent, i 17 di Max Strus e i 15 con 8 rimbalzi e 6 assist di Bam Adebayo. Kyle Lowry e Kevin Love, decisivi in gara-1, chiudono tirando solo 5/19 dal campo, ma Miami lascia la Grande Mela con il fattore campo a favore nella serie. Ora si va in Florida per gara-3 e gara-4.