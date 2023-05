Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Il 27 e 28 maggio ci sarà il primo grande evento nazionale dedicato agli Under30 svolto in presenza, che si terrà a Roma. Sarà un’occasione preziosa sia per i ragazzi e le ragazze che parteciperanno, sia per gli esperti e i partecipanti che potranno confrontarsi con nuove idee e dinamiche”. Così Carlo Calenda nella newsletter.