Agroalimentare: A.Fontana e ass.Sertori, ‘Lombardia sinonimo di eccellenze mondiali’

Milano, 3 mag. (Adnkronos) – La Lombardia è la prima regione italiana per valore generato dalla filiera agroalimentare con quasi 40 miliardi di euro di fatturato (39,8) e quasi 10 di esportazioni (9,6 miliardi), il 16% del totale nazionale. Sono i dati emersi questa mattina alla presentazione della settima edizione del Forum ‘Food&Beverage’ del The European House-Ambrosetti che si svolgerà i prossimi 9 e 10 giugno a Bormio. Per Regione Lombardia sono intervenuti il presidente Attilio Fontana e l’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori.

“La Lombardia -ha sottolineato il presidente Fontana- può contare su prodotti eccellenti, che fanno della qualità il loro comune denominatore. Salumi, formaggi e vini tra migliori e più ‘attrattivi’ di tutto il mercato mondiale. Proprio per questo siamo sempre stati, e lo saremo anche in futuro, al fianco dei nostri produttori per tutelare quanto di buono garantiscono quotidianamente”.

“In Lombardia, e in Valtellina in particolare- ha detto Sertori- oltre alla qualità, c’è il valore del bello in assoluto. Questa terra è un territorio interamente montano che offre paesaggi straordinari, ma è molto particolare nella sua conformazione. La provincia di Sondrio -ha ricordato l’assessore- è un territorio speciale. A partire dai 2500 chilometri di terrazzamenti vitati e di muretti a secco, realizzati dai nostri avi con estrema fatica, che ricoprono molteplici funzioni, dalla produzione al mantenimento del territorio fino a una funzione idrogeologica. Quella di Sondrio -ha continuato- è una provincia che offre e ha una vocazione verso attività sportive come il bike che grazie alle lungimiranti politiche attuate negli anni ha permesso di incrementare l’attrattività e destagionalizzare le presenze turistiche. Nonché prodotti agroalimentari che sono delle eccellenze riconosciute in tutto il mondo. In Valtellina -ha concluso Sertori- la produzione vinicola è un comparto di assoluta qualità, diventato un mercato principale che esportiamo a livello nazionale”.