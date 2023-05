Ucraina: sei regioni russe cancellano le parate del Giorno della Vittoria

Mosca, 2 mag. (Adnkronos) – Sono sei le regioni russe che hanno cancellato le parate tradizionalmente previste il 9 maggio per celebrare il Giorno della Vittoria sovietica contro la Germania nazista. L’ultima ad annullare le celebrazioni, per paura di possibili attacchi di Kiev, è Saratov, regione a circa 650 chilometri dal confine ucraino.

Il governatore regionale ha annunciato oggi che la parata non si sarebbe svolta a causa di “preoccupazioni per la sicurezza”. Alcuni giorni fa, le prime cancellazioni erano giunte dalle regioni di Belgorod, Kursk, Voronezh, Oryol e Pskov. Anche la Crimea ha annullato le parate.