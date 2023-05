Ucraina: ordigno fa saltare linea ferroviaria in regione russa al confine

Mosca, 2 mag. (Adnkronos) – Una linea ferroviaria è stata fatta saltare in aria nell’oblast russa di Bryansk, regione al confine con il nord-est dell’Ucraina, provocando il deragliamento di un treno, secondo quanto riferito dai media russi.

Il governatore regionale Alexander Bogomaz ha scritto sul suo canale Telegram che “un ordigno esplosivo non identificato” è esploso sui binari vicino alla stazione Snezhetskaya, facendo deragliare un treno merci. Non ci sono state vittime, ha aggiunto.

Anche ieri un treno che trasportava rifornimenti di carburante è stato fatto deragliare nell’oblast di Bryansk, senza provocare vittime.