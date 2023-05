Milano, 2 mag. (Adnkronos) – “Questa è la giustizia in Italia, il mio non è il primo caso di malagiustizia”. Così Abdallah Bouguedra, 22 anni, commenta la sentenza con cui il tribunale di Milano lo ha condannato a 5 anni e 10 mesi di carcere per concorso in violenza sessuale di gruppo e lesioni nei confronti di una studentessa, all’epoca 19enne, avvenuta la notte di Capodanno del 2022 in piazza Duomo a Milano. L’avvocato Giuseppe Boccia ha annunciato che farà ricorso contro il verdetto.