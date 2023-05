Lavoro: Schlein, ‘dietro taglio cuneo nascoste misure che aumentano precarietà’**

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Dietro al taglio temporaneo e non strutturale come servirebbe, del cuneo fiscale, sono state nascoste norme che aumentano la precarietà”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di un’iniziativa elettorale.

“Non è di questo che abbiamo bisogno ma guardare alle esperienze di altri paesi europei che hanno messo al tavolo le imprese e in sindacati e scelto di limitare i contratti a termine e la precarietà. Non abbiamo bisogno di aumentarla in Italia ma il contrario. Non possiamo perdere l’occasione dei fondi del Pnrr senza sanare le piaghe strutturali che ci sono nel mercato del lavoro. Quando si sceglie di prolungare i contratti a termine anche nell’ambito della contrattazione tra le parti si rendono le lavoratrici e i lavoratori più ricattabili perchè non hanno lo stesso potere a quel tavolo chi il lavoro può offrirlo e chi ne ha bisogno per mangiare. Questa è una direzione che vuole aumentare la precarietà e si vede i voucher che sono una delle forme più becere di precarietà”.