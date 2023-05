Lavoro: Ruotolo (Pd), ‘Meloni trasforma p. Chigi in set, neanche Berlusconi così’

Roma, 2 mag (Adnkronos) – “Il gobbo dietro la telecamera per leggere il testo, tutto in movimento tra le stanze di palazzo Chigi che si conclude con un piccolo taglio video prima di aprire la porta del salone del Consiglio dei Ministri dove si intravedono i ministri riuniti e pronti ad approvare il decreto che aumenta la precarietà nel giorno del Primo Maggio. Neanche Silvio Berlusconi si era spinto a tanto. Le sue videocassette le spediva da Arcore”. Lo dichiara Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria Pd.

“Lei, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pur di non rispondere alle domande dei giornalisti, ha trasformato palazzo Chigi in un set. Ma quello che è andato in onda non era una fiction. Con il decreto approvato ieri, il governo condanna i lavoratori alla precarietà e alla povertà. Ancora una volta c’è un esponente della maggioranza che accusa un giornale, La Repubblica in questo caso, di fare il proprio mestiere: dare le notizie. Il Partito Democratico sta e starà sempre dalla parte di chi informa correttamente l’opinione pubblica”, conclude.