Sventato tentativo di rapina in un supermarket di Pacevecchia, in via Antonio Vivaldi, traversa di via Rosselli, dalla prontezza di riflessi dei dipendenti dell’esercizio commerciale che hanno, avendo visto entrare due uomini dal volto travisato, messo in funzione il sistema antirapina, il collegamento con la centrale operativa delle forze dell’ordine.

