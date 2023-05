Diciannovesimo ranking su 109 capoluoghi monitorati per la non puntualità dei pagamenti per il Comune di Benevento, in una classifica in cui chi sta in alto va peggio: la valutazione non lusinghiera fatta dall’ufficio studi Cgia di Mestre, nel recente report, che ha effettuato un approfondimento sul tema generale dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, che – come è noto – resta problematico ovunque e lo diventa ancora più nel Mezzogiorno.

