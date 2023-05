Lavoro: ok a dl, non ci sarà conferenza stampa (2)

(Adnkronos) – La scelta di non tenere una conferenza stampa sarebbe stata presa per evitare ulteriori polemiche con i sindacati, dopo il botta a risposta tra il premier e il numero uno della Cgil Maurizio Landini nonché dopo le parole del segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri, che ieri aveva parlato di ‘propaganda’ circa la decisione del governo di varare il decreto lavoro proprio nel giorno della festa dei lavoratori.

Da qui la scelta di soprassedere, tenendo spente le luci della sala polifunzionale e limitandosi a un lungo ‘speech’ del ministro del Lavoro, Marina Calderone, all’uscita di Palazzo Chigi, nonché a un video in cui Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo, difendendo anche la scelta di convocare il Cdm il 1 maggio. Senza rinunciare a un affondo: “Davvero non riesco a capire che polemizza, io sono fiera che il governo abbia scelto di celebrare il 1 maggio con i fatti e non con le parole”.