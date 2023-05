Lavoro: Meloni, ‘su rdc mantenuta promessa, aiutiamo chi non può lavorare’

Roma, 1 mag. (Adnkronos) – “Il rdc: come promesso, noi distinguiamo chi può lavorare da chi non può farlo. Confermiamo e anzi miglioriamo il sostegno per chi non può lavorare, ovvero per le famiglie che hanno al loro interno un minore, un anziano, un disabile. Ma chi può lavorare viene inserito in un percorso di formazione al lavoro, con un rimborso spese per il periodo in cui si forma e con incentivi importanti per chi lo dovesse assumere”. Lo dice il premier Giorgia Meloni, in un video girato all’interno di Palazzo Chigi nel giorno del via libera al dl lavoro, un video che si conclude con il presidente del Consiglio che entra nella sala dove sta per avere inizio il Cdm per dare il via alla riunione suonando la campanella.