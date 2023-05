Roma, 1 mag. (Adnkronos) – ”Per quanto riguarda i contratti a termine, quello che ho letto non è quello che troverete all’interno della norma perché l’obiettivo non era certo quello di rendere più precario l’utilizzo di questi strumenti ma di rendere più agevole l’inerpretazione di una norma che in questo momento ha delle difficolta applicative”. Lo afferma il ministro del Lavoro, Marina Calderone, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legge lavoro.