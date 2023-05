“Il campo da golf di Cretarossa è citato in uno studio – commissionato da Coni e dall’agenzia Sport e Salute – di uno dei più prestigiosi think tank italiani, l’Ambrosetti-The European House, come emblema di potenziamento territoriale nel segno della promozione delle discipline sportive, della sostenibilità ambientale e sociale e per le favorevoli ricadute economiche e occupazionali sul territorio”: così una nota diramata ieri dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a pochi giorni dall’approvazione in Consiglio comunale del riconoscimento dell’interesse pubblico per l’impianto che sorgerà tra le contrade Cretarossa e Coluonni. Il primo cittadino, a questo punto, polemizza con chi ha provato a sminuire il valore e l’importanza dell’insediamento del complesso turistico-sportivo.

