Roma, 1 mag. (Adnkronos) – “Per la prima volta c’è un governo che sta lavorando per abbassare il costo del lavoro e dare più soldi alle fasce più deboli mentre il Pd propone i soliti slogan che da decenni non portano da nessuna parte. Oggi è la festa del lavoro, quello vero. Alle solite invettive ideologizzate preferiamo dare risposte reali che migliaia di italiani vedranno ogni mese in busta paga”. Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.