1 maggio: Castellone (M5S), ‘Cdm oggi sa di propaganda e provocazione’

Roma, 1 mag. (Adnkronos) – “Il Consiglio dei ministri di oggi ha il sapore della propaganda e della provocazione e trasforma la festa dei lavoratori nel giorno del decreto precariato”. Lo afferma la vicepresidente del Senato in quota M5S Maria Domenica Castellone.

“Ancora più offensivo è il contenuto del cdm: si spalancano, infatti, le porte al precariato selvaggio, favorendo le assunzioni con contratti a tempo determinato fino a due anni, perché vengono semplificate le causali”, aggiunge Castellone. “Inoltre” -prosegue- “i voucher potranno essere utilizzati fino a 15 mila euro annui (non più 10 mila) per congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento. L’ennesimo schiaffo alla dignità lavorativa del settore turismo dove le condizioni di lavoro sono già al limite dello sfruttamento”.

“Infine, in un momento di grande fragilità e di aumento di indici della povertà si taglia il Reddito di cittadinanza, unica misura di sostegno sociale”, rimarca la vicepresidente di Palazzo Madama. “Serve un salario minimo legale per evitare che il lavoro venga offeso dalle paghe da fame e molto va fatto anche sul fronte del lavoro giovanile: occorre dire basta agli stage gratuiti, una forma di sfruttamento dei giovani lavoratori e una violazione dei loro diritti”, conclude l’esponente pentastellata.