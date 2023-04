Tris di bandi di gara a San Giorgio del Sannio, dove dopo strade e fogne si fanno più vicini anche i cantieri per i lavori ai plessi scolastici. Nei giorni scorsi, prima della pubblicazione dell’avviso, è arrivato il via libera della Giunta comunale a due progetti in particolare: la demolizione e ricostruzione della scuola elementare di Ginestra e dei locali che ospitavano la sede del giudice di pace, dove sorgerà un asilo nido.

