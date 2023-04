Nuovo intervento del Sindaco di Ginestra degli Schiavoni, Edi Barile, rispetto il caso “rimodulazione servizio 118”, nel senso di un ridimensionamento, in termini numero abulanze con medico (da dieci a quattro con sei demedicalizzate e tre auto mediche) e la sulla controproposta in caso di inevitabilità dei tagli, rispetto a quella dell’Asl Benevento, ipotizzata dal consigliere regionale Gino Abbate, pure ritenuta non accettabile.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia