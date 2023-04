Sempre viva e forte la polemica per quanto riguarda la questione legata ai nuovi impianti eolici che dovrebbero essere installati nell’area del Titerno. Proprio nella giornata di venerdì da Palazzo Sant’Antonio è stata diffusa la nota che fa sapere la presentazione delle osservazioni sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in merito alla procedura di Via finalizzata alla realizzazione di un nuovo impianto eolico.

