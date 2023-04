Notizie Flash: 2/a edizione – Lo sport

(Adnkronos) – Milano. L’Inter supera 3-1 la Lazio a San Siro in rimonta, nell’anticipo domenicale di mezzogiorno della 32esima giornata di Serie A, grazie alla doppietta di Lautaro e al gol di Gosens dopo il vantaggio biancoceleste di Felipe Anderson, e aggancia al quarto posto in classifica Roma e Milan a 57 punti. La Lazio, che era passata in vantaggio, resta al momento seconda a 61 punti, in attesa della Juve impegnata a Bologna.

Milano. Il calciatore dell’Inter Robin Gosens ha rimediato l’infortunio in occasione del gol segnato contro la Lazio a San Siro ed è stato sostituto a causa di una “lussazione alla spalla destra procuratasi nella caduta dopo il suo gol contro la Lazio. La lussazione è stata ridotta nello spogliatoio dallo staff medico nerazzurro”, spiega il club nerazzurro.

Milano. “Abbiamo fatto una delle migliori partite da quando sono qui. A fine primo tempo avevo detto di continuare così anche se eravamo sotto, avevamo fatto una grande prestazione anche dopo la Juve. E giocavamo contro la seconda in classifica. Oggi una bellissima Inter”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi dopo il 3-1 sulla Lazio, a SkySport. Ecco le considerazioni del tecnico nerazzurro. “Dovevamo avere la motivazione perché era una partita importantissima e fra 72 ore ce ne sarà un’altra. Ho avuto grandissimi segnali da tutti, spirito di gruppo pazzesco”, ha aggiunto Inzaghi.

Milano. “Nel momento clou della partita siamo diventati arrendevoli, prendendo gol in maniera morbida. Non mi è piaciuta quella fase della partita, quando l’Inter ci ha urlato addosso siamo diventati arrendevoli. Negli ultimi 20′ la sensazione è che eravamo calati sotto tutti i punti di vista, parlo di arrendevolezza”. Lo ha detto il tecnico della Lazio. Maurizio Sarri a Sky dopo la sconfitta per 3-1 con l’Inter a San Siro. “Ho avuto la sensazione che l’Inter ha un’altra cilindrata rispetto a noi, quindi c’è un percorso lungo per arrivare a questi livelli. L’Inter ha fatto un brutto percorso prima, ma il riscontro è che la strada da fare sia ancora lunga. Parlo di cilindrata mentale e fisica, noi siamo la squadra che corre di più ma se vediamo i picchi di velocità… devo fare il meccanico più che altro”.

Manchester. Un gruppo di tifosi del Manchester United ha protestato contro la famiglia Glazer e ha chiesto una vendita completa del club prima della partita contro l’Aston Villa. Venerdì è stata la terza, e quella che dovrebbe essere definitiva, scadenza per le parti interessate per fare le offerte per l’acquisto del club. Lo sceicco Jassim e Sir Jim Ratcliffe hanno entrambi presentato offerte ai Glazers, che hanno affrontato la furia dei tifosi dello United sin dalla loro acquisizione nel 2005. Un gruppo di tifosi ‘The 1958′ ha guidato le proteste contro di loro nell’ultimo anno e ne ha tenuta un’altra prima della partita casalinga di Premier League di domenica contro il Villa. Partendo dal centro di Manchester, la marcia è proseguita verso l’Old Trafford mentre i tifosi hanno esposto uno striscione gigante con la scritta “Full $ale Only”.

Baku. Doppietta Red Bull nel Gp Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku. A vincere è Sergio Perez davanti al campione del mondo e compagno di squadra Max Verstappen. Terzo gradino del podio, primo per la Ferrari in stagione, per Charles Leclerc, che ha avuto un week-end di alto livello con la pole il secondo posto nella sprint di sabato. Quarto posto per l’Aston Martin di Fernando Alonso e quinta l’altra rossa di Carlos Sainz, seguita dalla Mercedes di Lewis Hamilton, l’Aston Martin di Lance Stroll e l’altra Mercedes di George Russell. Chiudono la top ten Lando Norris e Yuki Tsunoda.

Baku. “La Red Bull è di un’altra categoria quando si tratta della gara, il nostro miglior giro in qualifica ci ha permesso di partire davanti ma loro hanno molto di più per quanto riguarda il passo e ci hanno superato subito. Hanno trovato qualcosa che a noi ancora manca, ma stiamo lavorando tanto per migliorare e già oggi c’è stato miglior feeling con la monoposto”. Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc al termine del Gran Premio di Azerbaijan. Il monegasco ha chiuso terzo con la Ferrari alle spalle delle due Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen. “Non sappiamo quanto ci siamo avvicinati, vedendo il distacco alla fine è probabile che loro non abbiano spinto al 100%. Oggi anche l’Aston Martin era più veloce. Alonso ha spinto. Sapevo quali fossero le sue intenzioni: lui cerca sempre di gestire le gomme a inizio stint e spingere alla fine. Io ho cercato di fare la stessa cosa. E’ arrivato vicino ma non abbastanza”, ha concluso.

Madrid. Bella giornata per la marcia azzurra a Madrid nella 10 chilometri su strada. A trionfare è Francesco Fortunato che conquista il successo in 38:56 con il record personale migliorato di dieci secondi. Quinto l’anno scorso nella capitale spagnola oltre che nella 20 km agli Europei, il portacolori delle Fiamme Gialle attacca negli ultimi due chilometri per cogliere una vittoria di prestigio e si conferma particolarmente a suo agio in questa distanza che l’ha visto quattro volte campione italiano. Sorride anche Massimo Stano (Fiamme Oro), quarto all’esordio stagionale con il suo primato di 39:06 dopo aver marciato nel gruppo di testa.