Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Il Governo Meloni vuole cancellare il reddito di cittadinanza per far accettare qualsiasi lavoro e difendere i salari da fame di questo Paese, aumentando il ricorso ai Voucher e i contratti a termine. Lo fate il Primo Maggio ed è per questo che fate ancora più schifo. Sarà un primo Maggio di lotta come è giusto che sia”. Lo scrive su Instagram Marco Grimaldi, vice presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.