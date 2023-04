Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Un decreto sul lavoro il primo maggio è propaganda, anche perché non ci sono risorse importanti e le idee non sono chiarissime. Bisogna invece insistere sulle riforme e gli investimenti del Pnrr, per dare più produttiva all’economia italiana, garantire crescita, occupazione e salari e stipendi più alti”. Così deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova.