Inter-Lazio 3-1, rimonta nerazzurra. Napoli prepara festa scudetto

(Adnkronos) – L’Inter batte la Lazio per 3-1 in rimonta nel match della 32esima giornata della Serie A e consegna lo scudetto al Napoli, che può festeggiare il tricolore in caso di vittoria casalinga con la Salernitana. La sconfitta tiene ferma la Lazio a 61 punti. L’Inter aggancia Milan e Roma a quota 57, in piena corsa per un posto in Champions League.

LA PARTITA – Inter subito avanti col piede sull’acceleratore. Al 5′ Brozovic chiama Provedel alla parata complicata, il portiere biancoceleste deve respingere anche il secondo tentativo di Dimarco. L’estremo difensore della Lazio devi esibirsi in un paio di uscite per evitare guai. Al 22′, Barella innesca Mkhitaryan: destro centrale, Provedel blocca. Al 25′ l’Inter sfonda ma è tutto inutile, il gol di Mkhitaryan viene annullato per fuorigioco. Brozovic imbuca per Correa che, in posizione irregolare, serve il centrocampista armeno: il Var cancella tutto.

La Lazio, dopo mezz’ora complessa, esce dal guscio e colpisce. Felipe Anderson punisce i nerazzurri. Acerbi perde palla, il brasiliano scambia con Luis Alberto e buca Onana: 0-1 al 30′.

L’Inter prova a reagire e al 37′ va vicina al pareggio. Mkhitaryan, il più pericoloso dei suoi, sul suggerimento di Barella non inquadra la porta da ottima posizione. Prima dell’intervallo, doppia chance per la Lazio. Zaccagni lancia Immobile, serve una gran parata di Onana per negare il gol all’attaccante. Felipe Anderson prova a ribadire in rete, Bastoni salva.

I padroni di casa provano a riprendere in mano le redini del match in avvio di ripresa. Al 55′ Barella cerca il jolly con una conclusione al volo, mira sbagliata di pochissimo. Inzaghi getta nella mischia anche Lautaro e Calhanoglu per il forcing nell’ultima mezz’ora. Al 66′ serve l’ennesimo intervento di Provedel, bravo a deviare il tiro di Dimarco. La pressione nerazzurra aumenta e al 77′ arriva il pareggio firmato da Lautaro. Lukaku accende l’argentino, che si presenta davanti a Provedel e non sbaglia: 1-1. La Lazio è alle corde e all’83’ capitola. Gosens, un altro cambio azzeccato da Inzaghi, firma il gol del 2-1. Lukaku, ancora in veste di assist-man, crossa: l’esterno è puntuale all’appuntamento, conclusione al volo e gol. Prima del sipario, l’Inter cala il tris: Lautaro firma la doppietta personale, 3-1.