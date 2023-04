Il Sassuolo in dieci rimonta e batte 2-1 l'Empoli

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Vittoria in rimonta al "Mapei Stadium" per il Sassuolo che batte, in inferiorità numerica, per 2-1, l'Empoli grazie alla doppietta di Berardi, messa a segno nel finale di gara. Ospiti subito avanti grazie a Cambiaghi, poi il rosso a Pinamonti nella ripresa, quindi ci pensa il capitano dei neroverdi a ribaltare tutto. Per gli uomini di Zanetti un'occasione persa: l'Empoli resta invischiato nella zona retrocessione.

Nei primi minuti di gioco il tatticismo vince sull'iniziativa offensiva delle due squadre. Padroni di casa superiori sul piano del gioco e ospiti attendisti con Cambiaghi che, però, all'11' rompe gli equilibri. Progressione palla al piede dell'attaccante toscano, che elude l'intervento difensivo di Erlic e batte Consigli calciando sul secondo palo. La risposta del Sassuolo arriva tre minuti dopo ma Laurienté non concretizza l'assist dall'out di destra di Bajrami.

Il Sassuolo alza il ritmo e al 27' Laurientè mette dentro il pallone per Defrel che da ottima posizine manca l'impatto vincente. Scampato il pericolo, l'Empoli prova a rialzare il baricentro di gioco e al 41' sfiora il doppio vantaggio con il legno colpito da Caputo, che chiude di fatto la prima frazione di gioco. Nella ripresa Dionisi prova a dare una scossa ai suoi inserendo nel giro di pochi minuti Henrique, Pinamonti, Ferrari e Berardi. L'Empoli non rinuncia comunque a giocare e al 73' Caputo segna la rete del possibile doppio vantaggio ma l'arbitro annulla per la posizione di fuorigioco dell'ex Sampdoria. Un minuto dopo il Sassuolo prova a scuotersi ma Pinamonti dice qualche parola di troppo all'arbitro Dionisi, che decide di espellerlo senza pensarci troppo. L'inferiorità numerica non demoralizza i neroverdi che, all'82', sfiorano il pari con Frattesi che, servito da Berardi, non riesce a inquadrare lo specchio della porta. L'Empoli arretra eccessivamente il proprio baricentro e pochi secondi dopo arriva il gol dell'1-1: cross di Henrique dalla sinistra per Berardi, che al volo non sbaglia. La gara sembra chiusa ma in pieno recupero, al 95', Cacace atterra Berardi in piena area di rigore. Dal dischetto lo stesso capitano del Sassuolo non trema e firma il definitivo 2-1.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

gbn/pdm/red

30-Apr-23 17:19