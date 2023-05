Calcio: Serie A, Bologna-Juventus 1-1

Bologna, 30 apr. – (Adnkronos) – Pareggio per 1-1 tra Bologna e Juventus nel posticipo della 32/a giornata di Serie A disputato allo stadio Dall’Ara della città emiliana. Al vantaggio dei padroni di casa con Orsolini su rigore al 10′ replica Milik al 60′, che si fa perdonare dall’errore dal dischetto del 31′ quando si fa parare il tiro dagli 11 metri da Skorupski. In classifica i bianconeri, che interrompono la serie di tre sconfitte di fila in campionato, sono terzi con 60 punti, uno in meno della Lazio seconda, mentre i rossoblù sono ottavi a quota 45 insieme alla Fiorentina.