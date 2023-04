A fine maggio è prevista la stipula del contratto con il coordinatore che, a sua volta, stilerà il calendario di incontri istituzionali: è il dibattito pubblico in ordine al progetto complessivo Caserta-Benevento. Trattasi di un’opera inclusa nel Contratto di Programma 2016-2020, al momento risulta finanziata per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e il costo dei lavori ammonta ad euro 1.307.435.049,25 per un investimento complessivo di 1.647.473.098,74 a fronte dei 900 milioni stimati nel 2004 allorquando l’intervento fu immaginato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia