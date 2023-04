Verso una nuova fase per il servizio rifiuti a San Giorgio del Sannio, dove giovedì nel corso di un incontro Comune, azienda e sigle sindacali hanno trovato l’intesa per il passaggio di cantiere. Il 21 aprile abbiamo parlato dell’aggiudicazione dell’appalto alla Ciclat Trasporti ambiente. La società cooperativa di Ravenna l’ha spuntata dopo lo stop a L’Igiene Urbana evolution di Scafati, che si era piazzata in cima alla graduatori stilata dalla commissione ma poi, nella fase di verifica, ha prodotto una documentazione che non ha convinto affatto il servizio gare del Comune.

