La giunta ha approvato ieri il rendiconto di gestione dell’anno 2022. Il rendiconto comprende le risultanze contabili della gestione e chiude con un saldo di cassa di 25 milioni e un risultato di amministrazione di 34 milioni e 376 mila. A questo risultato le norme impongono di sottrarre la parte vincolata e accantonata che porta ad un disavanzo di 5 milioni: la voce che maggiormente pesa è il fondo crediti di dubbia esigibilità per 22 milioni, a cui l’assessore Maria Carmela Serluca ha aggiunto, tra gli altri, un fondo di 3 milioni per iniziare ad accantonare la quota del fondo anticipazione liquidità benché sospesa per questo anno con il decreto legge n. 44 del 22aprile scorso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia