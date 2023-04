Monza: in ufficio postale arriva pacco contenente droga, indagini in corso

Milano, 29 apr. (Adnkronos) – Nei giorni scorsi a Carate Brianza, in provincia di Monza Brianza, gli impiegati del locale ufficio postale sono stati attratti da un pacco sospetto che emanava un forte odore e, viste le circostanze, hanno richiesto l’intervento dei carabinieri.

Arrivati all’ufficio postale, i militari dell’Arma hanno preso in consegna il pacco e, una volta aperto, ne hanno constatato il contenuto composto da 3 confezioni di cellophane contenenti hashish del peso complessivo di 158 grammi.

I militari hanno quindi sequestrato lo stupefacente e avviato le indagini per risalire al mittente e al destinatario reali atteso che i nomi utilizzati nella spedizione erano fittizi.