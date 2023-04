Montagna: travolto da una valanga in Valfurva, gli amici gli salvano la vita

Milano, 29 apr. (Adnkronos) – Una valanga con uno scivolamento di circa 400 metri si è staccata oggi pomeriggio nella zona di Punta Pedranzini, in Valfurva, provincia di Sondrio. L’ammasso di neve ha coinvolto tre amici, partiti dai Forni per salire verso la Punta e giunti intorno a quota 3400 metri: il primo del gruppo è stato travolto e trascinato in basso per oltre trecento metri. Gli altri due, attrezzati con arva, pala e sonda, si sono subito messi alla ricerca dell’amico, localizzandolo sotto un paio di metri di neve.

I due hanno lanciato l’allarme e nell’attesa dell’arrivo dei soccorritori, hanno cominciato a liberare l’uomo e a praticare l’autosoccorso. L’elisoccorso di Bolzano, decollato da Lasa, è arrivato poco dopo, ha sbarcato un tecnico del Cnsas e, mentre era in corso la bonifica, è arrivato anche l’elicottero di Bergamo di Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza, portando sul posto un medico e un infermiere, oltre che una unità cinofila da soccorso in valanga del Cnsas per eseguire la bonifica della valanga e per escludere altri eventuali sepolti.

Pronti a partire in piazzola 14 tecnici della VII delegazione Valtellina – Valchiavenna del soccorso alpino, stazioni di Valfurva e di Bormio. Si sono resi disponibili anche i vigili del fuoco, presenti in base a Santa Caterina Valfurva, per eventuale supporto. Le operazioni sono state eseguite dal soccorso alpino e dall’elisoccorso di Bergamo in autonomia. Dopo la valutazione sanitaria il ragazzo è stato portato in ospedale.