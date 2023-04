Milano: bimba morta in cassonetto nata da poche ore, era visibile e avvolta da felpa

Milano, 29 apr. (Adnkronos) – Era visibile a chiunque avesse girato l’angolo tra via Sandro Botticelli e via Cesare Saldini, in zona Città Studi a Milano, la neonata trovata senza vita, ieri sera, in un cassonetto della Caritas. La piccola – adagiata nello spazio destinato agli indumenti usati – era avvolta ancora nella placenta e in una felpa. “Probabilmente è nata in casa, poi morta poco dopo per cause ancora da accertare, quindi adagiata nel ripiano del cassonetto”, è l’ipotesi a cui lavorano gli investigatori che stanno acquisendo le telecamere presenti in zona, anche quelle dei mezzi pubblici.

Nessuna ha sentito la neonata piangere, ma il ‘fagottino’ è stato notato da un anziano che quando ha visto la manina spuntare dal cassonetto si è rivolto a chi gli era accanto e ha chiesto: “Ti sembra una bambola?”. Inutile la telefonata al 118 e l’intervento dei sanitari, la bimba era già morta. Impossibile capire la nazionalità della piccola su cui stasera sarà eseguita l’autopsia, mentre il pm Paolo Storari si appresta ad aprire un fascicolo contro ignoti per infanticidio.