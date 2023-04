“Ho avuto un proficuo colloquio con il Presidente Eav, dottore Umberto De Gregorio, che ringrazio della disponibilità, per quanto riguarda la annosa questione della riapertura al traffico della tratta ferroviaria Benevento-Napoli via Cancello/Valle Caudina. Ritengo sia stato un confronto positivo”. Così il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera alla luce delle voci che ipotizzavano un allungamento nei tempi di ultimazione degli interventi in essere sulla importante linea, infrastruttura assolutamente strategica per i tanti studenti e lavoratori che dalla Valle Caudina muovono in direzione, in particolare, del Capoluogo partenopeo.

