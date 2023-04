Lakers avanti nei play-off, Sacramento gara 7 con Golden State

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I Los Angeles Lakers vincono gara 6 del primo turno dei play-off contro Memphis, si portano sul 4-2 nella serie e approdano al turno successivo, mentre Sacramento fa propria gara 6 contro Golden State, impatta sul 3-3 e adesso sarà decisiva l'ultima gara per decidere chi tra le due squadre andrà avanti nei play-off. I Lakers dominano contro i Grizzlies vincendo alla fine per 125-85, un divario così netto da non lasciare alcun dubbio sulla netta supremazia della squadra gialloviola guidata per l'occasione dalle ottime prestazioni di D'Angelo Russell (31 punti, top in carriera ai play-off) e in difesa da Anthony Davis (16 punti, 14 rimbalzi e 5 stoppate) senza dimenticare naturalmente Lebron James che ha chiuso con 22 punti, 5 rimbalzi e 6 assist. L'unica gara-7 del primo turno dei playoff sarà invece quella tra Sacramento e Golden State, dopo che i Kings con una prova convincente sono andati a vincere sul campo dei campioni in carica: finisce 118-99 per la squadra di Mike Brown guidata da Fox (26 punti e 10 assist) e Monk (28 punti, 7 rimbalzi e 4 assist).

