Governo: Schlein, ‘serve visione, preoccupati da atteggiamento rinunciatario su Pnrr’**

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Oggi qui in Piemonte facciamo un giro molto bello, partiamo da questa piazza piena qui a Novi Ligure, poi saremo a Orbassano, a Pianezza e Ivrea. C’è bisogno di cambiamento, c’è bisogno di speranza perché veniamo da anni difficili che hanno colpito anche la comunità piemontese. Sono anni in cui abbiamo visto acuirsi le disuguaglianze, abbiamo visto piccole e medie imprese fare molta fatica e alcune chiudere, penso a professionisti e artigiani”. Così Elly Schlein a Novi Ligure.

“Penso alla fatica di un Paese che con questo governo continua a non darsi un grande piano industriale e questo è in particolare un territorio di forte tradizione operaia. C’è bisogno di metterci visione. L’atteggiamento rinunciatario del governo sul Pnrr -sottolinea la segretaria del Pd- continua ad essere per noi fonte di grande preoccupazione, non possiamo permetterci di perdere questa occasione irrepetibile per il Paese. Pensate agli investimenti sulla sanità pubblica e universalistica che il governo non sta facendo. Noi vogliamo investire in una sanità pubblica territoriale”.