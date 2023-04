Def: Ciriani, ‘sbaglio gravissimo, colpa di tutti’

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Era impossibile immaginare che succedesse una cosa del genere. I deputati erano stati avvertiti per mail, per whatsapp, nelle chat di partito, dai capigruppo, dai dipartimenti. Quello che è accaduto si può intuire: alla Camera, a differenza del Senato, c’è la sensazione e ormai l’abitudine di avere una larga maggioranza, e questo può provocare comportamenti irresponsabili”. Così Luca Ciriani, ministro dei Rapporti con il Parlamento, sul Corriere.

“È gravissimo, non ci sono giustificazioni. Giustamente il presidente Meloni si è molto arrabbiata: lei sta lavorando incessantemente per il Paese, era in un importante bilaterale, queste cose non fanno certo piacere”. In FdI le assenze sono state contenute, molto più alte quelle di leghisti e azzurri: che significa? “Non starei a gettare la croce addosso a questo o quel gruppo, siamo una maggioranza e dobbiamo agire uniti, sempre. Il comportamento di chi ha saltato il voto è stato molto grave, sia esperta che al primo mandato”.

C’è chi, come il capogruppo di FdI Foti, ha dato responsabilità anche all’opposizione. È d’accordo? “Sono obiezioni reali, però in questo caso non mi sento di dare responsabilità alle opposizioni. L’opposizione fa il suo mestiere, noi il nostro. E tocca alla maggioranza assicurare che i propri provvedimenti abbiano i voti e siano autosufficienti”.