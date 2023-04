Un ampio tavolo di amministratori chiamato a discutere il nodo 118. E’ la finalità di Antonio Di Maria, presidente dell’associazione ‘Sannio Smart Land’ che ha convocato un incontro per fare il punto sul tema delle ambulanze demedicalizzate. Il consesso guidato dal sindaco di Santa Croce del Sannio opera per lo sviluppo aree interne in raccordo con Regione, Provincia e associazioni di rilievo quali Anci, Uncem e Upi, per processi che vanno dalla digitalizzazione alla valorizzazione ambientale. Questa volta, al centro del confronto ci sarà la sanità, perché come primo punto all’ordine del giorno c’è “il progetto riorganizzazione del 118 e le relative problematiche’.

