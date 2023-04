Dopo l’approvazione in commissione edilizia qualche mese fa, un altro passo in avanti per il progetto finalizzato alla realizzazione di un campo da golf, con annesso complesso sportivo-turistico, denominato Tierra Samnium Golf Club”, proposto dalla Antum Immobiliare spa: il consiglio comunale, ha dato il via libera alla variante al PUC, riconoscendone l’interesse pubblico con 19 voti favorevoli e 7 voti contrari.

