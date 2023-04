Roma, 29 apr. – (Adnkronos) – “Dal punto di vista mentale è tranquillo, fisicamente è in crescita. Non ha grandi dolori durante l’allenamento. È un giocatore su cui puntiamo molto”. Così l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Inter, in merito alle condizioni di Ciro Immobile.