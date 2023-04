Calcio: le formazioni di Roma-Milan, giallorossi con Belotti-Abraham in attacco

Roma, 29 apr. – (Adnkronos) – All’Olimpico si apre il sabato della 32esima giornata di Serie A, con il big match delle 18 tra Roma e Milan, appaiate al 4° posto 56 punti, un vero e proprio scontro Champions. Mourinho schiera il doppio centravanti: in attacco c’è Belotti con Abraham; Dybala parte dalla panchina. In difesa non c’è Smalling e gioca Kumbulla. Pioli in formazione tipo con il rientro di Calabria dopo la squalifica, in attacco gioca Giroud con Diaz e Leao sugli esterni. Questi gli 11 iniziali:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Abraham, Belotti. All. Mourinho.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.