Beccato a rubare 600 litri di gasolio, nei guai dipendente dell’Asia

I Carabinieri della compagnia di Benevento hanno tratto in arresto un 61enne, addetto Asia, per furto continuato aggravato. I Carabinieri della sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Benevento, nell’ambito di attività investigativa connessa al fenomeno di furto di gasolio dai mezzi presso l’ecocentro comunale gestito dalla società Asia Spa nonché di materiale vario ivi depositato per lo smaltimento, hanno sorpreso l’operaio 61enne di Cervinara mentre, al termine del suo turno di lavoro, si trovava a bordo della sua autovettura nel possesso di materiale ritenuto di provenienza furtiva.

