Airola – Miglior strumentista a fiato, l’oboista Salvatore Ruggiero premiato a Forlì

Un premio speciale come migliore strumentista a fiato e un secondo posto in ex aequo nella graduatoria finale della XIX edizione del Concorso musicale “Adotta un Musicista” indetto dall’Associazione ForlìMusica e svoltosi nella città romagnola dal 23 al 25 aprile scorsi. Sono questi i recenti risultati che l’oboista sannita, Salvatore Ruggiero, originario di Airola, ha conseguito concorrendo all’ambita competizione per giovani talenti riservata a studenti tra i 13 e 16 anni con il “Concerto in la minore per oboe e orchestra RV461” di Antonio Vivaldi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia