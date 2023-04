Afghanistan, giocano con ordigno inesploso: morti cinque bambini

Kabul, 29 apr. (Adnkronos/Dpa) – Almeno cinque bambini sono rimasti uccisi nell’esplosione di un ordigno inesploso nella provincia di Maidan Wardak, nel centro dell’Afghanistan. L’esplosione è avvenuta mentre i bambini, tutti al di sotto dei 12 anni, stavano giocando nel villaggio di Dasht e Top. Altri due bambini sono rimasti feriti e sono stati trasferiti in ospedale a Kabul.

Ogni mese in Afghanistan si registra la morte di adulti e bambini in incidenti simili, a causa della grande quantità di ordigni e mine inesplose eredità di decenni di guerre e conflitti. Secondo l’ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari l’Afghanistan è uno dei Paesi con la più alta concentrazione di mine terrestri.