1 maggio: Mattarella, ‘sfruttamento lavoro minorile è piaga presente’

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Ancora, trovano piena applicazione l’art.36 della Costituzione: ‘Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa’? L’art. 37, prima ricordato, afferma anche che ‘La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato’. E che ‘la Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione'”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando il Primo Maggio nel distretto meccatronico di Reggio Emilia.

“Un recente rapporto ha messo in evidenza come il lavoro minorile sfruttato sia ancora una piaga presente. Lo sfruttamento ai danni dei minori costituisce un grave furto di futuro, sottraendo questi ragazzi alla scuola e spingendoli verso la marginalità. E’ un tema che riguarda anche la condizione di molti lavoratori immigrati”.