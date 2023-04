Milano, 28 apr. – (Adnkronos) – Una donna, una straniera di circa 30 anni, in partenza per Parigi è stata aggredita e violentata all’alba di giovedì, intorno alle 6, in uno degli ascensori della stazione Centrale di Milano. Il suo aggressore, un 26enne di origine marocchina, senza fissa dimora è stato fermato nella stessa serata dalla Polfer.