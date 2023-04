Ucraina: Kiev e Praga produrranno armi insieme

Kiev, 28 apr. (Adnkronos) – L’Ucraina e la Repubblica Ceca produrranno insieme munizioni, armi, riparazione di carri armati, nonché lavoreranno alla potenziale produzione di velivoli da addestramento. Lo ha detto il presidente della Repubblica Ceca Peter Pavel in conferenza stampa congiunta a Kiev con i presidenti di Ucraina e Slovacchia, Volodymyr Zelensky e Zuzana Chaputova.

“Abbiamo preparato 6 progetti chiave di produzione congiunta con società ucraine e ceche – ha annunciato il presidente ceco – Per quanto riguarda i progetti specifici, riguardano la produzione di munizioni, armi leggere, la riparazione di carri armati, come il T-62, nonché la potenziale produzione di velivoli da addestramento. Per noi, il trasferimento di tecnologie e produzione è una priorità perché vogliamo venga realizzata sul territorio dell’Ucraina”.